In de Utrechtse wijk Overvecht zijn in de nacht van woensdag op donderdag negen auto's in brand gevlogen. De auto's stonden geparkeerd op een parkeerplaats bij de Haifadreef.

De brand brak rond 5.00 uur uit. Het was al snel duidelijk dat het om een grote brand ging. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was stonden er al meerdere voertuigen in brand, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten. In totaal werden er negen voertuigen getroffen door de brand. Zeven auto's gingen in vlammen op. De oorzaak van de brand is nog onbekend.