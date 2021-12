Op de Jan Cornelisz Maylaan in Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een negentienjarige fietser aangereden door een auto. Hierbij is hij zwaargewond geraakt aan zijn been. De automobilist is na de aanrijding uit zijn auto gestapt en heeft het slachtoffer nagetrapt. Daarna stapte hij weer in en reed hij weg.

Het slachtoffer is na de aanrijding door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor nodige medische zorg. Het incident gebeurde tussen 0.30 uur en 0.55 uur. De politie heeft een signalement van de mogelijke dader gepubliceerd, ook roepen ze op getuigen zich te melden.