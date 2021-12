Bewoners van een huis in de Utrechtse wijk Zuilen moeten de komende dagen noodgedwongen elders doorbrengen. Door brand is hun huis onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte gewond.

De brand brak zondagochtend vroeg uit in een tussenwoning aan de Zuilenveldlaan in Utrecht. De bewoners konden het huis tijdig verlaten. De brandweer had het vuur relatief snel geblust.

Volgens een omwonende woedde er een flinke brand in de woning. Zelf schrok hij omstreeks 5.30 uur wakker in een kamer vol rook. "Ik hoorde een hoop geluiden en ben meteen naar beneden gerend. Mijn buurman zelf stond al beneden, in de tuin, maar nog niet iedereen was uit de woning. Ik heb nog een trap aan hen gegeven en ondertussen werd de brandweer gebeld. Gelukkig is het uiteindelijk goed gekomen met iedereen, zover ik weet", vertelt hij. "Toen het vuur gedoofd was, was mijn buurman in shock. Hij wilde weer naar binnengaan, begreep niet dat dat niet kon. Ik heb hem echt moeten tegenhouden."

Soort flitsen

Een buurvrouw van verderop, die op dat moment langs wandelde met haar honden, dacht al dat ze vanochtend vroeg iets hoorde. "Een soort flitsen en een hoop geluid. Dat is een flinke brand geweest, dus?"

De buurman knikt. Volgens hem woedde de brand achter in de woning. "Ik hoorde dat er kortsluiting was ontstaan in de keuken, maar dat weet ik niet zeker. We zijn erg geschrokken. Ons huis is er goed vanaf gekomen."

De woning is voorlopig onbewoonbaar verklaard. De naastgelegen woningen hebben enige rookschade. De oorzaak van de brand is nog onbekend.