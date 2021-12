Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeenten Soest en Zeist gevraagd opnieuw vluchtelingen te mogen opvangen op Kamp van Zeist. De wens is om er 700 vluchtelingen op te vangen voor een periode van vijf jaar.

Hoewel Kamp van Zeist op het grondgebied van de gemeente Zeist ligt, is de locatie dichter bij Soesterberg. Soest en Zeist overleggen daarom samen of ze de wens van het COA haalbaar achten. In januari moet de gemeenteraad van Zeist dan een beslissing nemen.

Gezinnen of mannen

Gekeken wordt onder meer naar hoeveel mensen de gemeenten acceptabel vinden, welk type vluchteling wordt gehuisvest (bijvoorbeeld gezinnen of alleenstaande mannen) en hoe de opvanglocatie wordt ingericht.

Hoewel er op dit moment geen azc is op Kamp van Zeist, bestaat daar nog altijd een detentiecentrum. Daar verblijven vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd in het asielproces en in afwachting zijn van uitzetting. In tegenstelling tot vluchtelingen in een azc, verblijven zij achter slot en grendel.