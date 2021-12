Tientallen Utrechtse huurders die tijdens de renovatie van hun flat huur moesten blijven betalen waren woedend. Maar volgens de rechtbank Midden-Nederland was dat volgens de afspraken. Woningcorporatie Portaal valt niets te verwijten.

Bijna dertig bewoners van een flat aan de Van Eechoudlaan in de wijk Kanaleneiland stapten onlangs naar de rechter. Ze moesten enige tijd hun woningen uit omdat die door eigenaar Portaal werden gerenoveerd. De bewoners konden terecht in een 'logeerwoning', waarvoor de woningcorporatie 629 euro huur vroeg. De reguliere huur moest ondertussen ook worden betaald.

Dat de bewoners ook huur moesten betalen tijdens de renovatie was onderdeel van het sociaal plan, waar 95 procent van de huurders mee instemde, stelt de rechtbank vast. Alle huishoudens kregen van Portaal een verhuisvergoeding van 6.253 euro.

In de rechtszaak tegen Portaal voerden de bewoners aan dat de renovatie niet goed was uitgevoerd. Ze hadden klachten over badkamervloeren, balkonvloeren en de deuren van balkons. De rechtbank geeft de huurders hierin ook geen gelijk. De woningbouwcorporatie heeft zich gehouden aan de afspraken en de voorschriften zoals vastgelegd in het Bouwbesluit.