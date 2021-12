De brandweer werd vanmiddag rond 14.50 opgeroepen voor een brand in een van de flats aan de Cleopatradreef in Utrecht. Bij aankomst bleek het te gaan om een brand op het balkon van een van deze woningen. Er is niemand gewond geraakt.

Tijdens het uitbreken van de brand waren er mensen in de woning aanwezig, niemand is gewond geraakt. Door het snelle ingrijpen van de brandweer is erger voorkomen. De brandweer heeft de woning gecontroleerd op rook en koolstofmonoxide maar heeft niets aangetroffen. Het vermoeden is dat de brand door vuurwerk is ontstaan, maar dit is niet zeker.