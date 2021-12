Op een bedrijventerrein aan de Zonnebaan in Maarssenbroek is maandagochtend rond 10.30 uur een lekkage ontstaan in een gasleiding. Drie bedrijven zijn ontruimd.

Uit voorzorg zijn vijftien medewerkers van de bedrijven geëvacueerd. Het lek zit in een hoofdleiding van 16 centimeter doorsnee. Stedin heeft aan een zijde van het lek een ballon geplaatst. Aan de andere zijde wordt ook een ballon geplaatst zodat de lekkage stopt. Hierdoor kan veilig een reparatie worden gedaan. Het is nog niet precies bekend hoe lang het afsluiten van de gasleiding nog gaat duren. De omgeving is afgezet.