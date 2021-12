Bij een kentekencontrole in het centrum van Utrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gestolen auto ontdekt. De bestelbus werd klemgereden en de inzittenden gearresteerd.

De politie kreeg een automatische melding binnen, nadat de auto een camera met kentekenherkenning passeerde. Omdat de auto als gestolen was opgegeven, kon het systeem de melding doen die resulteerde in een achtervolging door agenten. Het lukte agenten met meerdere auto's om het voertuig tot stilstand te brengen. Omdat de inzittenden volgens betrokken agenten 'geen goed verhaal' hadden, werden zij aangehouden voor heling. Later moet blijken of zij ook achter de diefstal van de auto zitten. De auto gaat terug naar de eigenaar.