Na een inval in een garagebox in de Utrechtse wijk Overvecht zijn twee verdachten gearresteerd. Een speciaal team van de politie deed de inval, nadat vanuit de buurt klachten van overlast binnenkwamen.

De garage bleek door verschillende mensen te worden gebruikt en trok hierdoor veel af- en aanrijdend verkeer. Bij de inval werd duidelijk wat zij te zoeken hadden in de opslagplaats: zwaar illegaal vuurwerk, een nep vuurwapen en een ruime hoeveelheid softdrugs werden aangetroffen.

De inval vond plaats door een speciaal team van de politie, in samenwerking met diverse andere handhavers, zoals van de gemeente en de Belastingdienst. Doel van het nieuwe team is het tegengaan van illegale praktijken. De inval in Overvecht was de eerste actie van het nieuwe rechercheteam, dat vanaf komende maand actief aan de slag gaat.