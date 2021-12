Een automobilist is vannacht in het buitengebied van Vianen in de sloot belandt. Mogelijk is de mist de oorzaak van het ongeluk geweest.

In de nacht van donderdag op vrijdag reed de auto langs de Autenasekade in Vianen de naastgelegen sloot in. Hoe het met de automobilist gaat, is onbekend. Een bergwagen heeft de auto op het overlichte landweggetje uit het water gesleept. Ook de politie kwam ter plaatse.