Een auto is zondagavond op de A12 bij Harmelen van de weg geschoten en bovenop de vangrail terechtgekomen.

Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Het voertuig reed in de richting van Woerden toen het van de weg raakte en in de verhoogde middenberm reed, gelanceerd werd, bovenop de vangrail vloog en in de tegengestelde richting landde. Er raakte niemand gewond.

Vanwege het ongeval waren meerdere rijstroken in beide richtingen afgesloten.