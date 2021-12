Een dronken scooterrijder met een vriend achterop is gevlucht nadat hij met een lijnbus was gebotst op de Nobelstraat in Utrecht. De beginnende bestuurder van de scooter blies na zijn aanhouding op het bureau ruim tien keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Hij is zijn rijbewijs kwijt.

Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Toen de scooterrijder vluchtte, bedacht een getuige zich geen moment en zette de achtervolging in. Niet veel later kon hij worden aangehouden in het park bij het Lucasbolwerk. Gezien de schade aan de lijnbus en de scooter hebben de bestuurder en zijn vriend 'erg veel geluk gehad', aldus de politie. "Dit had veel erger kunnen aflopen."