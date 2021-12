Tijdens een vechtpartij op de Viebrug in Utrecht werd vannacht een persoon van zijn jas en rugtas bestolen. Via cameratoezicht kwam de politie de verdachte op het spoor. Verdachte werd even later aangehouden.

Ze zagen dat de verdachte op dat moment op het Jaarbeursplein liep, waar de persoon kon worden aangehouden door de Utrechtse politie en het Team Surveillance Honden.