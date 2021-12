De 22-jarige man uit Utrecht die vorig jaar december het meisje dood reed op de A2 bij Nieuwegein, is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een rijontzegging van tien jaar. De man maakte zich volgens de rechtbank Midden-Nederland schuldig aan roekeloos rijgedrag.

Volgens de man maakte hij een testrit in de Audi, om te kijken hoe hard de auto kon. Er zijn echter ook vermoedens dat hij betrokken was bij een plofkraak. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Daarnaast moet hij aan de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 42.000 euro betalen.

Roekeloos

Volgens de rechtbank moet de man hebben geweten dat hij voor levensgevaarlijke situaties zorgde. Daarnaast heeft hij de verkeersregels geschonden én vluchtte hij na het ongeval, zonder de hulpdiensten in te schakelen. Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich hiermee schuldig gemaakt aan roekeloos rijgedrag.

Roekeloosheid is de zwaarste gradatie als sprake is van schuld. Bij het opleggen van de straf is gekeken naar wat in soortgelijke zaken is opgelegd. Daarmee komt de rechter uit bij een gevangenisstraf van drie jaar. Ook is de man voor tien jaar zijn rijbewijs kwijt. Omdat hij had nog drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf open had staan voor een eerder verkeersdelict, moet hij die nu ook uitzitten.

De ouders van Simge hadden de rechtbank om een schadevergoeding gevraagd, omdat ze onder meer kosten hebben gemaakt voor de begrafenis. Die hielden ze in Turkije, hun thuisland. Al kan geld het verlies van hun dochter nooit goedmaken, zeiden ze. Beide ouders gaven in de rechtbank aan te zijn ingestort."Sinds die avond leef ik niet meer", zei de vader van het jonge slachtoffer.