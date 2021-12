De Utrechtse politie kreeg gisteren een telefoontje van medewerkers van het Stadskantoor in Utrecht, die argwaan kregen over de situatie van een Poolse man. Hij zou identiteitsfraude plegen.

De politie nam de man mee naar het bureau en controleerde zijn vingerafdrukken. Zo kwamen de agenten erachter dat hij door het leven ging onder een valse identiteit. Vervolgens werd vastgesteld wie hij wél was, aldus de politie op Instagram.

Agenten constateerden vervolgens, dat man gezocht werd door de Poolse autoriteiten in verband met drugsdelicten, diefstal en oplichting. Als klap op de vuurpijl bleek de man óók in Nederland op de opsporingslijst van justitie te staan: hij had nog een gevangenisstraf openstaan van 5,5 jaar. Waarvoor die is opgelegd, is nog onduidelijk. De man is ter plaatse aangehouden.