Utrechters leggen massaal tuintjes aan op hun dak. Om aan die enorme vraag te voldoen, wil de gemeente Utrecht het subsidiepotje in 2022 flink verruimen. Daarnaast moet het aanvragen van een subsidie voortaan makkelijker verlopen.

Dat de groene daken ongekend populair zijn bleek vorig jaar al, toen de 150.000 euro die in eerste instantie voor dit doel was gereserveerd in maart al helemaal op was. De pot werd verhoogd tot 500.000 euro.

Dit jaar raakte dat bedrag ook alweer vroegtijdig op, dus kwam er voor dit jaar nog 50.000 euro extra bij. Voor 2022 wil de wethouder de pot nu zelfs verhogen naar 700.000 euro. De gemeenteraad moet hier nog een definitief besluit over nemen.

Filteren van fijnstof

Met de subsidie krijgen Utrechters een deel van de kosten van de beplanting van hun dak terug. Volgens de gemeente leveren de groene daken een bijdrage aan 'het gezonde leefklimaat' in de stad. "Denk aan het bergen en vasthouden van neerslag, bevordering van de biodiversiteit, het filteren van fijnstof, het vasthouden van CO2 en de isolerende werking op koude dagen."

Met de subsidie is dit jaar in totaal 21.690 vierkante meter aan nieuwe groene daken aangelegd. Deze daken vangen 652 kubieke meter regenwater op.

Subsidie ook achteraf aanvragen

De gemeente wil er ook voor zorgen dat de aanvraag voor een subsidie soepeler verloopt. Daarom mag de subsidie voortaan ook achteraf worden aangevraagd (in plaats van vooraf). Het wordt mogelijk om tot drie maanden na de aanleg van het groene dak subsidie aan te vragen.

De aanleg van de groene daken nam in 2019 al een grote vlucht, nadat de gemeente alle bushokjes in de stad een groen dak gaf. Het leidde in binnen- en buitenland tot een golf aan positieve reacties. Verschillende gemeenten in Nederland hebben het Utrechtse voorbeeld gevolgd en hun bushokjes ook met mos beplant.