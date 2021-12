Tijdens een arrestatie op de Meerndijk in De Meern is een agent gebeten en geslagen, zo laat de politie weten op Twitter. Dit gebeurde zondagavond. De verdachte probeerde te vluchten maar is met hulp van een politiehelikopter aangehouden.

Een andere verdachte die zich met de aanhouding bemoeide, is later thuis ook gearresteerd. De recherche is nog bezig met nader onderzoek. Waarom de beide mannen zijn aangehouden is nog niet duidelijk.