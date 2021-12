In het Utrechtse Park Transwijk hebben zich zaterdag rond het middaguur duizenden deelnemers aan een protestmars tegen het coronabeleid verzameld. Na een aantal toespraken zijn de demonstranten begonnen aan een 5 kilometer lange tocht door de stad.

Volgens de gemeente Utrecht lopen er zo'n drieduizend demonstranten mee in de tocht. Om 13.00 uur vertrok de stoet vanaf Park Transwijk. De verwachting is dat de protestmars om 15.00 uur is afgelopen. De sfeer is gemoedelijk en de demonstratie verloopt rustig.

In Park Transwijk werden enkele toespraken gehouden, waaronder door Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie). Demonstranten hebben in het park vuurpotten afgestoken. Daar komt zwarte rook uit.

Australische ambassade

Voor de stoet uit rijdt een gele bestelbus met op het dak een rouwkrans. Deze wordt later vandaag bij de Australische ambassade in Den Haag gelegd, vanwege het strenge coronabeleid in dat land.

In de aanloop naar de demonstratie was er enige verwarring over de locatie van de start van de protestmars. De organisatie achter het protest, Samen voor Nederland, riep aanvankelijk iedereen op naar de Neude te komen. Afgelopen week werd in overleg met de gemeente Utrecht de locatie gewijzigd in Park Transwijk, buiten de binnenstad.

Voorwaarden

Burgemeester Sharon Dijksma heeft een aantal voorwaarden aan de demonstratie gesteld. Aan het protest mogen maximaal 5700 mensen deelnemen. De burgemeester wil ook dat de deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden. Om 15.00 uur moet de bijeenkomst zijn afgelopen. De gemeente wijst de demonstranten onder meer met tekstkarren op de regels.

Organisator van de protestmars Samen voor Nederland is een samenwerkingsverband van tientallen organisaties die tegen het coronabeleid van het kabinet zijn.