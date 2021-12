Het Muntgebouw in Lombok is een iconische plek in Utrecht. Vanaf vandaag ligt er een nieuw bestemmingsplan voor dit historische pand klaar. Utrechters kunnen tot en met donderdag 13 januari 2022 hun mening geven over de plannen van de gemeente.

In 2020 verliet de Rijksmunt het karakteristieke oude pand voor een nieuw gebouw in Houten, sindsdien staat het Muntgebouw grotendeels leeg. In het nieuwe bestemmingsplan staat dat er in het Muntgebouw ruimte moet komen voor kantoren, (creatieve) bedrijven, vergaderen, horeca, sport, maatschappelijke- en culturele voorzieningen. De verbouwing moet begin 2022 van start gaan.