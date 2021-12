Een twintigjarige man uit Arnhem is woensdagavond 1 december aangehouden. Hij zou op sociale media hebben opgeroepen om op 26 november te gaan rellen in Utrecht. In zijn huis werden door de politie meerdere wapens in beslag genomen.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zo laat de politie weten. Eerder in november werden er al meerdere aanhoudingen gedaan wegens opruiing. Onder andere en zeventienjarige jongen uit Zeist en een man uit Hilversum. De jongen uit Zeist kreeg het allereerste online gebiedsverbod in Nederland. Dit houdt in dat de Zeistenaar soortgelijke oproepen niet nogmaals mag doen óf mag delen. Doet hij dat wel, hangt hem een boete van 2500 euro boven het hoofd. De man uit Hilversum moet nog voor de rechter verschijnen. Opruiing, het oproepen tot iets wat niet geoorloofd is, is strafbaar. De man uit Arnhem wordt hiervoor nog verhoord door de politie. "Opruiing op zichzelf is ook een strafbaar feit, niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar zeker ook het verder delen ervan. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst", aldus een woordvoerder van de politie.