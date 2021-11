Het Nationaal Militair Museum (NMM) is wederom uitgeroepen tot hét Kidsproof Museum van Utrecht. De titel is gebaseerd op beoordelingen van honderden museuminspecteurs (kinderen tot en met twaalf jaar). Het NMM eindigde met een 8,9 als Kidsproof Museum 2021 van Utrecht.

Volgens de museuminspecteurs is het Nederlands Militair Museum vooral een museum over geschiedenis. Het is een museum waar niet alleen veel te zien is, maar waar je ook veel kunt doen. Het enthousiasme van de kinderen is terug te zien in hun reacties: "De vliegtuigen van heel dichtbij zien en geweren en wapens in het echt zien" en "Ik was eindelijk oud genoeg om in de minitank te mogen rijden, het was nog geweldiger dan ik al dacht!".

Museumkids is een initiatief van de Museumvereniging. De museuminspecteurs maken met hun beoordeling duidelijk wat ze van het museum en de activiteiten vinden. In Nederland zijn 65 musea Kidsproof. Een museum krijgt deze titel als zij minstens zestig beoordelingen van minstens een 8 hebben gekregen.

Het NMM is gevestigd bij de vliegbasis Soesterberg. Het museum deelt het militaire verhaal van het heden, verleden en de toekomst. Zij belichten dit door middel van verhalen, activiteiten en exposities.