Vlak voor twaalf uur in de nacht van zondag op maandag is een gestolen busje in brand gevlogen. Dat gebeurde aan de Breukelerwaard in Breukelen.

Het busje bleek gestolen te zijn en is vermoedelijk met opzet in de brand gezet. De brandweer heeft de wagen geblust, maar de auto is volledig uitgebrand. Omdat het vermoedelijk om een gestolen auto gaat heeft de politie een plaats delict opgesteld om zo sporen veilig te stellen en onderzoek te verrichten.