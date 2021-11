Vijf personen zijn vannacht aangehouden door de politie op het Stationsplein en op het Vredenburg vanwege overlast, meldt de politie op Facebook. De overlast bestond uit hinderlijk bedelen en lastig vallen van winkelend publiek.

Dit is niet de eerste keer dat er ‘s nachts dronken mensen overlast veroorzaken in het gebied. Twee dagen geleden was het ook al raak.

Volgens de politie werd er toen onderling gevochten, en een persoon aangehouden. Vannacht besloot de politie harder in te grijpen en alle overlastplegers aan te houden.