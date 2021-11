Bij benzinestation De IJssel langs de A2 bij Nieuwegein en IJsselstein is maandagavond een personenauto met hoge snelheid op een stilstaande vrachtwagen gebotst. De automobilist is in kritieke toestand naar het UMC Utrecht vervoerd.

Een getuige die achter de auto reed, vertelde dat de chauffeur met zijn vrachtwagen aan het steken was om bij het benzinestation te kunnen parkeren. Vanwege een andere vrachtwagen kon de chauffeur zijn combinatie niet op het kleine terrein van het benzinestation verplaatsen. Hij reed daarom met zijn neus de op- en afrit op. De automobilist zag dat vermoedelijk te laat en botste met volle vaart op de vrachtwagen. Het stuk snelweg waar het ongeluk gebeurde betreft een lange afrit naar IJsselstein en Nieuwegein en tevens het benzinestation. Verkeer dat het benzinestation verlaat moet weer diezelfde afrit gebruiken om op de A2 richting Den Bosch te komen. De snelheid van het verkeer op de afrit naar IJsselstein en Nieuwegein ligt op dat deel rond de 100 kilometer per uur. Het reguliere ambulancepersoneel kreeg assistentie van het met de traumahelikopter ingevlogen Mobiel Medisch Team. Terwijl de brandweer assisteerde met verlichting werd het slachtoffer langere tijd op een brancard op de afrit van de snelweg behandeld. Daarna is de automobilist per ambulance naar het UMC Utrecht vervoerd. De afrit was gisteravond enige tijd afgesloten. De bij het ongeval betrokken vrachtwagen is afkomstig uit het buitenland. De chauffeur is door de politie meegenomen voor verhoor.