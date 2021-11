De politie reed dinsdagmiddag met vijf busjes, hoge snelheid en luide sirenes langs het Vredenburg in Utrecht. Ook een politiehelikopter hield de omgeving van bovenaf goed in de gaten. Later bleek het te gaan om een oefening van de politie.

