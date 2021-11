De bewoners van de flats in Maarssen die zondag in allerijl hun huis uit moesten, kunnen maandagmiddag terug. Woningcorporatie Portaal plaatst een tijdelijke trap.

Zondag brak plotseling een betonnen trap in het trappenhuis van het gebouw aan de Schaepmanstraat af. Er raakte niemand gewond. Omdat er geen vluchtroute meer was, moesten de bewoners van acht appartementen de nacht elders doorbrengen.

Portaal plaatst maandag een tijdelijke trap, waardoor het gebouw vanaf 16.00 uur weer veilig toegankelijk is. Over de oorzaak van de trapbreuk kan de woningcorporatie nog niets zeggen. "Die wordt nu onderzocht", meldt een woordvoerder.

Gestut

Uit voorzorg worden de trappen in de wooncomplexen aan de nabijgelegen Kuyperstraat en Troelstrastraat ook gestut. Het gaat om identieke flats.

In de flat waar zondag de trap afbrak, zijn 3 van de 24 woningen in particulier eigendom. Het gebouw wordt beheerd door de vereniging van eigenaren (vve). Daar ligt ook formeel de verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke ruimten, zoals het trappenhuis. Portaal maakt wel onderdeel uit van de vve. "We nemen nu deze rol vanwege de veiligheid van de bewoners", zegt de woordvoerder van Portaal.

Schrik

Bewoners zijn opgelucht weer naar huis te kunnen, maar de schrik zit er wel goed in. "Het gevoel van veiligheid is ver te zoeken", zegt Jacqueline Stegehuis.