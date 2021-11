Zo'n twintig zorgmedewerkers zijn dinsdag in winkelcentrum Overvecht met klanten het gesprek aangegaan over vaccineren (of niet). De initiatiefnemers willen dit landelijk gaan uitrollen. "Elkaar in de ogen kijken, dat helpt."

Initiatiefnemer van de actie is Bernard Leenstra, huisarts in opleiding. Hij hoopte vooraf tijdens een goed gesprek twijfelaars te overtuigen om het vaccin toch te nemen.

"We waren met een stuk of tien mensen in witte jassen, in wisselende samenstelling. Chirurgen, verpleegkundigen, orthopeden. Mensen die op het laatste moment waren uitgeroosterd omdat veel ingrepen in het ziekenhuis niet doorgaan. Ze hadden anders thuis op de bank gezeten."

Leenstra en zijn collega's deelden mondkapjes uit en vroegen aan mensen of ze een idee hadden waarom we er waren. "Veel mensen werden dan nieuwsgierig. En zo begon het gesprek."

De gesprekken verliepen prima, zegt hij. "Er waren ook mensen die zeiden dat ze echt geen vaccin zouden nemen, maar er was totaal geen agressie. Het helpt als je elkaar in de ogen kunt kijken. Als ze zien dat je echt luistert. Dat vermenselijkt. Dat lukt je niet op sociale media of tijdens een persconferentie."

Ze praatten over de redenen om het vaccin niet te willen. Over desinformatie, geruchten over onvruchtbaarheid, de langetermijneffecten. "Dan vertelde ik dat er in al die ziekenhuizen honderden doktoren lopen die wel zijn gevaccineerd. Zouden ze dat doen als er problemen te verwachten zijn? Maar ik respecteerde ook dat mensen zeiden nooit het vaccin in hun lijf te willen."

Leenstra en zijn collega's spraken vandaag met honderden mensen. "Maximaal enkele tientallen zullen zich alsnog laten vaccineren. Maar met deze gesprekken hebben we nog meer bereikt, namelijk begrip voor elkaar."

Hij is niet voor een 2G-samenleving, wel voor de maximale dialoog. "Er was een connectie met de mensen vandaag. Daarom gaan we door met deze actie de komende dagen, op verschillende plekken. Het mooiste zou zijn als we dit landelijk zouden kunnen uitrollen. Maar daar hebben we dan wel hulp bij nodig, want ik vergeet zelfs dat ik broodjes moet regelen voor mijn mensen."