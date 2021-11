In een woning op de vierde etage van een flatgebouw aan de Moezeldreef in Utrecht is woensdagochtend brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand blussen. Niemand raakte gewond, mede omdat de bewoners niet thuis waren.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht bleef de brand beperkt tot de woonkamer van de woning, de buren hoefden hun huis niet uit. Wat er precies in brand heeft gestaan is onduidelijk. Stichting Salvage is onderweg om samen met de bewoners de schade te inventariseren.