Het WK Streetfishing dat deze week voor het eerst in Utrecht zou plaatsvinden, gaat niet door. Internationale wedstrijdbond FIPS-ed heeft afgelopen zaterdag besloten de wedstrijd niet door te laten gaan vanwege corona.

Organisator Sportvisserij Nederland laat weten het WK Streetfishing tot nader orde uit te stellen. Het is onbekend of en wanneer dit WK zal worden ingehaald.

Er was veel ophef over het WK. Zo heeft de PvdD het stadsbestuur gevraagd de organisatie geen vergunning te verlenen. Volgens hen zou het gaan om 'ernstig en onnodig dierenleed, die we in Utrecht niet moeten toestaan'.

Het sportevenement handelt volgens de gemeente volgens de kaders van de wet en kreeg daarom toch de benodigde vergunning.