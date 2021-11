In de Utrechtse wijk Hoograven komt een nieuwe vaccinatielocatie. In buurtcentrum Hart van Hoograven opent vrijdag de prikplek. In ieder geval tot Kerst kunnen wijkbewoners terecht.

Het buurtcentrum is tijdens de prikdagen op vrijdag geopend van 10 tot 16 uur. Tijdens de coronapersconferentie kondigde demissionair minister Hugo de Jonge al aan dat komende periode wijken waar de vaccinatiegraad omhoog moet extra aandacht krijgen. In de wijk Lombok sluit juist een vaccinatielocatie. In de Ulu Moskee is het na zondag (morgen) niet meer mogelijk om langs te gaan voor een prik. En ook in IJsselstein gaat een prikplek dicht. Hier is het na 28 november niet meer mogelijk om geprikt te worden in Sporthal de Heem.