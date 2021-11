Twaalf middelbare scholieren uit de provincie Utrecht gaan door naar het Nationaal Jeugddebat dat later dit jaar wordt gehouden in de Tweede Kamer.

Zij vertegenwoordigen daar Utrecht. Onlangs is een Provinciaal Jeugddebat gehouden waar veertig leerlingen, onder andere uit Woerden, Kamerik en Linschoten, aan deelnamen.

Tijdens het jeugddebat bereidden de jongeren voorstellen voor die zij voorlegden aan de aanwezige juryleden: drie statenleden en een gedeputeerde. De onderwerpen dit jaar gingen over klimaatbestendigheid: groen en gezond leven, onderwijs en bedrijfsleven, reizen in 2050 en cultuur. Het Jeugddebat werd samen met de Nationale Jeugdraad georganiseerd.

Het Provinciaal Jeugddebat vindt elk jaar plaats. De middelbare scholieren die zich hiervoor aanmelden, worden in vier groepen verdeeld, waarbij elke groep een onderwerp toebedeeld krijgt, die zij uitwerken. Bedoeling van het Jeugddebat is dat de jongeren hun stem kunnen laten horen in de provincie. Daarnaast leren zij een mening vormen en hun standpunt onder woorden te brengen.

Leerlingen vonden dat zij meer voorlichting over klimaat en klimaatbestendigheid wilden hebben. Nu krijgen ze dit maar een of twee keer per jaar in de les. Een andere groep vond dat er goedkopere OV moet komen en er meer aan carpoolen gedaan moet worden.