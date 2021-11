Rijkswaterstaat heeft woensdagavond tijdens sonaronderzoek bij de Boogbrug Vianen een groot stuk staal uit de Lek gevist. Mogelijk heeft dat gezorgd voor schade aan één van de zes lieren, waardoor het verwijderen van de loodzware brug zondag moest worden stilgelegd. Het is nog steeds onduidelijk wanneer die operatie wordt hervat.

De zes lieren houden het ponton waarop de boogbrug moet worden weggevaren op z'n plek. Toen de schade zondagmiddag werd ontdekt besloot Rijkswaterstaat het werk aan de brug meteen stil te leggen.

De lierkabel was onder water beschadigd geraakt. De afgelopen dagen onderzochten Rijkswaterstaat en de aannemer de oorzaak. Nu wordt gekeken waar het stuk staal vandaan komt, of de bodem vrij is van objecten en of het stuk staal ook daadwerkelijk de boosdoener is. Het ponton krijgt deze week een nieuwe kabel.

Het is nog onbekend wanneer de boogbrug kan uitvaren. Dat ligt onder meer aan de waterstand en weersomstandigheden. Hierover volgt later meer informatie. De Lek is voorlopig nog gewoon bevaarbaar voor de scheepvaart.

De boogbrug moet weg omdat hij geen functie meer heeft en Rijkswaterstaat het onderhoud te duur vindt. Het is de bedoeling de brug naar de Prinses Beatrixsluizen bij Nieuwegein te varen. Daar wordt hij met snijbranders in stukken gezaagd.