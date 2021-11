Er staat een nieuwe piano op station Utrecht Centraal. De populaire piano, die voor iedereen bespeelbaar is, werd na een reeks vernielingen weggehaald. Nu heeft de NS besloten een nieuwe te plaatsen, op een plek binnen de toegangspoortjes.

Eind mei was het opnieuw mis. Het instrument werd opnieuw zwaar vernield door vandalen. De maat was vol voor de NS en ze besloten het instrument te verwijderen. Tot vandaag. Een nieuwe piano is woensdagochtend geplaatst naast de trappen van sporen 8 en 9.

NS-woordvoerder Elvira van der Vis laat weten blij te zijn met de terugkeer van de piano: "Na de vorige vernielingen besloten we een statement te maken door geen nieuwe piano te plaatsen. Toch hoort het instrument op het station. We kregen er deze zomer één gedoneerd door een lieve oude dame. Toen zijn we op zoek gegaan naar een geschikte plek. Deze hebben we gevonden binnen de toegangspoortjes. Hier lopen de hele dag veel mensen en collega's. Met deze zichtbare plek hopen we dat de piano gewoon gebruikt kan worden door muzikale reizigers. En niet meer vernield wordt."

De piano is niet gelijk bespeelbaar, aldus Van der Vis. "Hij moet nog worden geschilderd en gestemd. Dat is binnen een paar weken gedaan. Vanaf dat moment kunnen reizigers weer gaan spelen."