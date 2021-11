Deze week is de eerste schop in de grond gezet voor de 6.000 inheemse bomen en struiken die in de weilanden van het Utrechts Science Park worden geplant. Het moet een nieuwe 'houtwal' van 400 meter vormen, die bijdraagt aan de biodiversiteit in het gebied en de verbinding met het bos van Amelisweerd herstelt.

Er worden inheemse struik- en boomsoorten geplant, zoals meidoorn, sleedoorn, hazelaar, vlier, wilg, witte abeel en wilde rozen. De Utrechtse Universiteit geeft aan er de komende periode druk mee bezig te zijn. De 'houtwal', die bestaat uit dicht op elkaar geplante bomen en struiken, dient als een erfafscheiding en heeft een ecologische functie. Vogels kunnen bijvoorbeeld in de bomen broeden en de planten trekken insecten aan. Ook vleermuizen hebben hier baat bij. De Universiteit Utrecht heeft samen met de faculteit Diergeneeskunde gekozen voor een locatie in het weiland, ten zuiden van de Toulouselaan, waar aan de noordkant het biologenbos 'De Driehoek' eindigt. Hier was vroeger een soortgelijke erfafscheiding aanwezig die in de loop der tijd is verdwenen. De nieuwe houtwal is een vervanging hiervoor.