De politie heeft maandag bij een inval in een woning aan de Praagsingel in IJsselstein een zestigjarige man aangehouden. Tijdens de doorzoeking van het pand is drugs aangetroffen.

Eerder die dag deed de politie ook al een inval in een winkel voor kledingreparatie aan de Schuttersgracht in IJsselstein. Ook hier werd drugs aangetroffen. Beide panden in IJsselstein zijn op last van de burgemeester gesloten. De politie doet verder onderzoek en geeft aan dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.