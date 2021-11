Medewerkers van de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland gaan, wanneer de gesprekken met werkgeversorganisatie NFU niet succesvol zijn, op 25 november mogelijk weer staken voor een betere cao. Ook op het UMC Utrecht zou dan worden gestaakt.

De reden voor het stakingsactie is teleurstelling onder de vakbonden over afspraken rondom loonsverhoging en werkdruk in de cao. Al langer zijn er gesprekken gaande tussen de werkgeversorganisatie NFU en de vakbonden. Slechts een van de vijf vakbonden (NU'91) heeft het vorige eindbod van NFU ondertekend, de rest van de vakbonden is het nog steeds oneens met de plannen.

NFU nodigt de vakbonden uit om opnieuw rond de tafel te zitten en te praten over extra miljoenen die het kabinet heeft vrijgemaakt voor zorgsalarissen.

Werkdruk neemt verder toe

FNV-bestuurder Elise Merlijn: "Wij zijn best bereid te praten, maar dan niet alleen hierover. Nu het aantal coronabesmettingen oploopt, neemt de werkdruk alleen maar verder toe. Daar moet een oplossing voor komen."

Dit zou de derde stakingsdag zijn in drie maanden tijd. Het zorgpersoneel staakt door zondagsdiensten te draaien. Alleen de spoedzorg blijft doorgaan zoals normaal, de coronazorg valt onder deze spoedzorg.