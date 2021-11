Het tramverkeer op de Uithoflijn in Utrecht rijdt weer. Eerder vanochtend lag de tramlijn stil door een defect. Om 08.40 meldde vervoerder U-OV op Twitter dat het tramverkeer weer wordt opgestart.

Om wat voor defect het precies ging, kon een woordvoerder van U-OV niet zeggen.

In de afgelopen tijd had de Uithoflijn diverse keren te kampen met storingen of andere problemen als een kapotte bovenleiding of een aanrijding.