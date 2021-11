Verspreid over de stad zijn vanaf vandaag 27 lichtkunstwerken te bewonderen. Het project 'Utrecht Lumen' is deze winter zeven avonden per week te zien en nodigt uit tot een 'ontdekkingstocht langs spectaculair verlichte gebouwen en andere locaties'.

De kunstwerken vertellen allemaal een verhaal over een specifieke locatie. Bijvoorbeeld over de geschiedenis, de bewoners of de functie van een pand. Soms concreet, soms kiest de kunstenaar voor een meer filosofische benadering die tot nadenken moet stemmen.

De kunstwerken zijn te vinden in de historische binnenstad maar ook in het stationsgebied, de stadswijken en bij de gemeentegrens. Bijvoorbeeld 'Baken', dat onderdeel is van de snelfietsroute De Stijl tussen Utrecht en Amersfoort. Of het lichtkunstwerk 'Hou vast', dat naar aanleiding van de coronapandemie aan de Beneluxlaan is geplaatst.

Wethouder Klaas Verschuure laat weten blij te zijn met de nieuwe lichtkunstroute. "Een sfeervolle manier om 's avonds of 's nachts Utrecht te ontdekken, ook de minder bekende maar prachtige plekken."

Volgend jaar breidt Utrecht Lumen uit met nog drie kunstwerken. Zodra de restauratie van de Dom klaar is, hoopt Verschuure, gaat ook deze weer baden in het licht. Dat gebeurde in 2013 ook. Dat project heette toen In Lumine Tuo. Het was letterlijk het hoogtepunt van Trajectum Lumen, een toeristische lichtkunstroute door de binnenstad waarbij bruggen, kerken, huizen en andere plekken werden uitgelicht. Sommige van de kunstwerken van toen zijn ook nu weer opgenomen in de lichtkunstroute.

Vanaf zaterdag nemen VVV-gidsen wandelaars mee langs de kunstwerken. Deelnemers krijgen de verhalen achter de kunstwerken te horen en krijgen een inkijkje in de geschiedenis van de locaties. Wie dat wil kan ook op eigen houtje op pad te gaan, de locaties zijn online of in de shop van de VVV aan het Domplein te vinden.