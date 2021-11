De gemeente Utrecht telt deze week met mobiele camera's het zware vrachtverkeer in de binnenstad. Op zestien plekken in het oude centrum staan sinds vorige week camera's die kentekens fotograferen om een beeld te krijgen van het zware vrachtverkeer dat over de grachten rijdt.

Deze tijdelijke camera’s zijn alleen bedoeld om het verkeer te tellen, er worden geen boetes uitgeschreven. De resultaten wil de gemeente vergelijken met tellingen uit september 2020. Zo kan gezien worden of de eerder genomen verkeersmaatregelen om de werven en de kelders te beschermen, werken. Tot 1000 euro boete Door toezicht en handhaving wordt al scherp gecontroleerd op straat. De boete voor een overtreding op het vrachtwagenverbod is 100 euro. De boete voor een voertuig dat te zwaar belast is kan oplopen tot 1000 euro. Eind april lanceerde de gemeente een mega-herstelplan om het wervengebied te bewaren. Utrecht gaat de komende drie jaar beginnen met de meest urgente herstelwerkzaamheden in de binnenstad. Het gaat dan om acht plekken langs de Oudegracht en om twee plekken op de Kromme Nieuwegracht. De kosten hiervan zijn 48 miljoen euro. De totale kosten voor het herstel van de historische werven wordt geraamd op een bedrag tussen 450 en 500 miljoen euro. Kwetsbare kelders Utrecht heeft eerder dit jaar al een aantal maatregelen genomen om de werven te beschermen. Op straten met kwetsbare kelders mogen geen voertuigen meer rijden met een aslast hoger dan 2 ton. Dit geldt sinds juli ook voor de Zadelstraat, ‘t Hoogt en de Haverstraat en een deel van de Springweg. Bovendien is er een vrachtwagenverbod op Oudegracht, (Kromme) Nieuwegracht, Plompetorengracht en Drift. Ook zijn er tijdelijke paaltjes geplaatst op plekken waar het vrachtverbod geldt. Zo kunnen hier geen voertuigen komen die te breed zijn. Hier staan ze: Van de zestien camera’s die nu het zware verkeer in kaart brengen, staan er vier op de Oudegracht en twee op de Nieuwegracht, de Kromme Nieuwegracht en de Plompetorengracht. Eén camera staat op de Brigittenstraat, Trans, de Voetiusstraat, de Bijlhouwerstraat, Drakenburgstraat en tussen Lange Smeestraat en Haverstraat.