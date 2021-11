Vanaf deze week wordt elke avond weer een voorstelling geprojecteerd op de gevel van het nijntje museum in Utrecht. De projectie ′hier woont nijntje' is een doorlopende voorstelling van 13 minuten, die getoond wordt aan voorbijgangers van 17.15 uur tot 23.00 uur.

De projectie is speciaal voor de plek op de Agnietenstraat gemaakt. In de voorstelling wordt namelijk gebruikgemaakt van elementen in de karakteristieke gevel van het museum. De vallende sneeuw hoopt zich op in het raamkozijn, nijntje opent de voordeur. Een vogeltje schuilt voor de regen onder de uitstekende daklijst, en de vlieger van boris beer komt vast te zitten in het raam.

De voorstelling is te zien tot en met 12 februari, ondanks de sluiting van het nijntje museum, dat verbouwd gaat worden. Zoals eerder vermeld, verhuist het museum tijdelijk naar de oude bibliotheek aan de Oudegracht. Daar wordt momenteel druk gebouwd. Op 12 november opent het tijdelijke museum voor het publiek.

Tijdelijke verhuizing

De tijdelijke locatie houdt de vertrouwde vormgeving. Maar de plek wordt ook gebruikt als testlocatie voor nieuwe concepten die later mogelijk terugkomen in het nieuwe nijntje museum. Zo komt er een winkel, leeszaal en koffiecorner om te onderzoeken wat aanslaat. Het nijntje beeld naast de ingang van de Agnietenstraat is ook toe aan een opfrisbeurt. Het beeld gaat in de revisie, en komt fris en fruitig terug voor de heropening in de zomer van 2022.

Het uitgebreide en heringerichte nijntje museum aan de Agnietenstraat gaat naar verwachting rond de zomer van 2022 open, inclusief verbeterde en nieuwe zalen, een theater en een restaurant. Het museum hoopt zo meer activiteiten aan te kunnen bieden. Voor corona schommelde het bezoekersaantal van het nijntje museum jaarlijks tussen 165.000 en 175.000. Met de uitbreiding hoopt het museum jaarlijks 25.000 tot 30.000 extra bezoekers te kunnen ontvangen.