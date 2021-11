Tussen De Meern en Harmelen is zondagmiddag een auto in het water beland. De bestuurder kon zich op eigen kracht in veiligheid brengen.

Het ging mis bij de rotonde op de Utrechtsestraatweg in Harmelen. De bestuurder van de auto raakte de macht over het stuur kwijt en reed de Leidsche Rijn in. De automobilist kon zelf naar buiten komen en raakte niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld.