Het aantal opvangplekken voor daklozen in Utrecht schiet tekort komende winter. Daarvoor waarschuwen belangenbehartigers van dak- en thuislozen in de stad.

Net als in de rest van het land groeit volgens de organisaties ook in Utrecht het aantal dak- en thuislozen. Onder deze groep vallen ook ongedocumenteerden, mensen zonder geldige verblijfsvergunning, en niet-rechthebbenden, met name dakloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Ondanks de toenemende is vraag het aantal opvangplekken verminderd in Utrecht, schrijven de belangbehartigers in een brandbrief aan het gemeentebestuur.

Met de winter in aantocht maken Stichting Goud, de Achterkant, U2bheard en stichting Rechtop zich grote zorgen. "Wij houden wij ons hart vast, voor menswaardigheid, voor veiligheid. Niet alleen voor onze 'vrienden van de straat', maar zeker ook voor medewerkers en vrijwilligers op alle locaties."

De organisaties doen in de brandbrief een beroep op de politiek om het aantal opvangplekken op korte termijn uit te breiden. "Alle ondertekenaars zijn van mening dat het 1 minuut voor 12 is, het water loopt over de schoenen en er moet directe, acute actie ondernomen worden voor Utrechtse daklozen. Er zijn gewoon niet voldoende plekken!"

Opheldering

Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad is geschrokken van de brief. Tien van de twaalf partijen in de gemeenteraad hebben wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie) in schriftelijke vragen opheldering gevraagd.

De partijen willen onder meer van de wethouder weten of de aantijging dat het aantal opvangplekken is verminderd, klopt. "Hoeveel (en welke soort) plekken zijn er nu direct beschikbaar en hoe verhoudt zich dat tot vorige jaren?" De wethouder reageert binnen enkele weken op de vragen.