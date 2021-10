Een veertienjarige jongen is in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd op de Biltstraat in Utrecht. Hij raakte zijn spullen kwijt en werd bedreigd door twee mannen op een scooter. De politie zoekt getuigen.

Het slachtoffer werd bedreigd met twee steekwapens. Nadat hij zijn spullen afgaf aan de daders, wist hij te ontkomen. Volgens de politie is de bestuurder van de scooter rond de zestien jaar oud, heeft hij een normaal postuur en is ongeveer 1,85 meter lang. De bijrijder sprak mogelijk met een Marokkaans accent en had een capuchon op. Ook hij is ongeveer 1.85 meter lang en een jaar of zestien.