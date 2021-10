De politie in De Bilt heeft vrijdagavond drie inzittenden van een Audi aangehouden voor het handelen in harddrugs. In de auto werd ook een grote hoeveelheid geld aangetroffen.

Agenten controleerden de zwarte Audi waar de drie inzaten vanwege een vermoeden dat zij zich bezighielden met drugs. In de auto werd al snel drugs en geld gevonden. "Toen de collega een jas oppakte en vroeg van wie deze was, bedacht een van de inzittenden zich en zette het op een rennen", meldt de politie De Bilt op Instagram. "Omdat er al collega's ter ondersteuning onderweg waren, kruisten zij precies de wegrennende verdachte." Na een korte achtervolging werd deze uit de bosjes gehaald en ook aangehouden. Uit de jas kwam een grote hoeveelheid harddrugs.