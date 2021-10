In de binnenstad van Utrecht is woensdagavond een man neergestoken. Het gewonde slachtoffer wist op eigen kracht te ontkomen en is uiteindelijk naar het ziekenhuis vervoerd.

Even na 21.30 uur kreeg de politie volgens een woordvoerder een melding om met spoed naar de Marco Pololaan in de wijk Kanaleneiland te gaan. Daar bleek het slachtoffer van de steekpartij in een woning aanwezig te zijn. Hij had zelf 112 gebeld met de mededeling dat hij was neergestoken op het Lucas Bolwerk in de binnenstad van Utrecht.

Nadat de hulpdiensten waren gearriveerd is de man alsnog naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling van zijn verwondingen. De toedracht van de steekpartij is onduidelijk en is in onderzoek bij de politie. Volgens een getuige begeleidden agenten de man en reed ook een politieauto met zwaailichten achter de ambulance aan, wat kan duiden op aanhouding van de man.

Deze maand vonden al diverse steekpartijen plaats in Utrecht, waar een opvallende stijging van het aantal steekincidenten te zien is.