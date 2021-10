Een festivalsfeer in de winter. Dat wil Strand Oog In Al (SOIA ) in Utrecht bereiken met de opening van SOIA’s Wintertuin.

Met haardvuren, knusse hoekjes met grote banken en dekens en een XL-spelletjeskast, opent het stadsstrand aan het Amsterdam-Rijnkanaal op vrijdag 12 november SOIA's Wintertuin.

Eigenaar Joris Coenen van SOIA: "We misten zelf een plek waar we in de winter die festivalsfeer kunnen proeven. Dus dachten we, waarom doen we dat niet bij SOIA? We bieden eigenlijk dat festivalgevoel dat mensen van ons gewend zijn in de zomer, maar dan met een warme deken eromheen."

Met SOIA's Wintertuin is het stadsstrand voor het eerst het hele jaar open. Eerder sloten ze tijdens de wintermaanden.