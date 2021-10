De tijdelijke noodopvang die Utrecht zou bieden aan zo'n vijftig asielzoekers is met minimaal één dag uitgesteld. Aanvankelijk was het plan om de vluchtelingen vanaf maandagmiddag al onderdak te geven in een of meerdere hotels in de stad, maar de gemeente Utrecht laat weten dat dit waarschijnlijk dinsdag gaat worden.

Dit weekend meldde de gemeente al de vluchtelingen snel op te nemen. De verwachting was dat ze maandag in een of meerdere hotels in de stad zouden komen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liet de gemeente maandagmiddag echter weten dat qua logistiek niet te gaan halen. Het is nog niet duidelijk in welke hotel(s) de asielzoekers terechtkomen. De opvang geldt voor maximaal vier weken. Door extra opvangplekken aan te bieden in hotels geeft de provincie Utrecht gehoor aan een oproep van het kabinet om vluchtelingen in het overvolle aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel op te vangen. Ook Amersfoort vangt vijftig vluchtelingen op. Utrecht liet eerder al weten, samen met het COA en de Jaarbeurs, bezig te zijn met een opvang voor vijfhonderd vluchtelingen. Het voormalig pand van Holland Casino wordt hiervoor gereedgemaakt. Het duurt vanwege bouwwerkzaamheden nog zeker enkele weken voordat de locatie in gebruik genomen kan worden.