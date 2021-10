De laatste hand wordt gelegd aan het project Koningshof/Schuttersgracht in IJsselstein. Dit moet een verrijking worden van de binnenstad, met een mix aan winkels, horeca en wonen.

De tweede fase van dit project liet langer op zich wachten dan gehoopt. In eerste instantie zou het af zijn in het voorjaar van dit jaar. In de eerste fase kwamen er aan de Schuttersgracht onder meer een Action, modezaak, toko, beautysalon, bloemenzaak, snoepwinkel en daghoreca bij. Daarnaast werden er 25 parkeerplaats aangelegd, acht bomen gepland en zestien woningen gebouwd.

In de tweede fase, waar nu dus een einde aan moet komen, ging het om de ontwikkeling van Koningshof tot een gezellig binnenstadspleintje. Ook waren er plannen om aan de Molenstraat drie tot vier winkels en twaalf woningen te realiseren. De blikvanger moet een grote horecagelegenheid van zo'n driehonderd vierkante meter met een terras van tweehonderd vierkante meter zijn.