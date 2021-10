De politieke partij Volt doet in Utrecht gewoon mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat vertelt bestuurslid Julia Hamel. In andere gemeenten was er een tekort aan vrouwelijke kandidaten, maar in Utrecht zijn ze er in overvloed.

Volt doet volgend jaar aan minder gemeenteraadsverkiezingen mee dan de partij hoopte. Dat komt doordat Volt onderdeel is van een Europese politieke beweging, waarvan één van de kernprincipes is dat de kandidatenlijst voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaat. Al mogen non-binaire personen ook deelnemen.

Grotere poel

Maar in de praktijk blijkt dat nog steeds meer mannen dan vrouwen zich aanmelden voor de gemeenteraden, waardoor in veel gemeenten de 50-50 verdeling niet opgaat. In Utrecht daarentegen wél. "Na Amsterdam is Utrecht voor Volt de grootste stad. Wij hebben hier 1200 leden. Daardoor hebben wij een grotere poel om uit te vissen en hebben wij wel voldoende vrouwen om mee te kunnen doen aan de verkiezingen", zegt Hamel.

Ook zij ziet dat het een uitdaging is om genoeg vrouwen in de gemeenteraad te krijgen. "In de Tweede Kamer is het percentage best op peil, maar in de gemeenteraden zijn mannen nog overheersend aanwezig."

In 2018 kwam het percentage vrouwen in gemeenteraden pas boven de 30 procent uit, vertelt het bestuurslid. "In heel Nederland is er dus werk aan de winkel."

Principes

Maar snijdt de partij zichzelf zo niet in de vingers? "Het is heel makkelijk om je principieel uit te spreken, maar moeilijk om ook principieel te zijn. Wij vinden dit een heel belangrijke waarde en op deze manier sporen wij onszelf ook aan om beter ons best hiervoor te gaan doen. Vrouwen te gaan werven, dus."

In Utrecht is er een kandidatenlijst met vijf mannen en vijf vrouwen. De lijst wordt de komende tijd nog vastgesteld. "We zijn heel blij en kijken er naar uit om Utrecht ons verhaal te vertellen."