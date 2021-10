In de eerste negen maanden van dit jaar is er in Utrecht fors minder vaak ingebroken in een woonhuis dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit recent bijgewerkte cijfers van de politie.

In Utrecht werd in de periode van januari tot en met september 445 keer ingebroken in een woning. Dat is ruim 27 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar toen de politie 617 woninginbraken registreerde.

Voor heel Nederland staat de teller tot en met september dit jaar op bijna 17 duizend, blijkt uit de cijfers. Dat is gemiddeld 59 keer per dag. Het aantal woninginbraken ligt dit jaar wel flink lager dan vorig jaar.

Dit jaar telden vooral februari, maart en april relatief weinig inbraken omdat er toen een avondklok van kracht was. Na de opheffing van de avondklok sloeg het dievengilde wel weer vaker toe, al zijn de aantallen alsnog aanzienlijk lager dan in de afgelopen twee jaar.

In het leeuwendeel van de Nederlandse gemeenten zijn dan ook, net als in Utrecht, minder inbraken geregistreerd. Dit geldt echter niet voor alle gemeenten. Een opvallende uitschieter is Midden-Groningen waar het aantal insluipingen bijna verdubbelde tot 81 inbraken. Ook in Helmond, Wijchen en Wijk bij Duurstede werd tientallen keren vaker ingebroken.

In Zeist en Baarn registreerde de politie dit jaar in verhouding tot het aantal inwoners de meeste inbraken. In Zeist was het tot en met september 175 keer raak, wat neerkomt op 27 inbraken per tienduizend inwoners. In Baarn waren dit er 56, wat goed voor zo'n 23 woninginbraken per tienduizend inwoners. Andere gemeenten waar relatief vaak werd ingebroken zijn Vlaardingen, Laren, De Bilt en Kerkrade.